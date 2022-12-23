Mevduat için devlet garantisi iki katına çıktı

TMSF, 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi. TMSF’nin kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

Sektörün mevduatı 9.3 trilyon liraya çıktı

Öte yandan, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Aralık ile biten haftada 106,3 milyar lira artarak 9 trilyon 3 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 16 Aralık ile biten haftada 106 milyar 337 milyon 854 bin lira artarak 9 trilyon 3 milyar 24 milyon 313 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,3 artışla 4 trilyon 489 milyar 881 milyon 619 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 azalışla 4 trilyon 147 milyar 291 milyon 407 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 233 milyar 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 199 milyar 339 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 16 Aralık itibarıyla 2 milyar 420 milyon dolarlık azalış görüldü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi ise, geçen hafta 71 milyar 923 milyon lira artarak 7 trilyon 415 milyar 545 milyon liraya çıktı. BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Aralık itibarıyla 71 milyar 923 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liradan 7 trilyon 415 milyar 545 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 99 milyar 637 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 732 milyar 517 milyon lira oldu.

Rezervler 129,5 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 16 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 785 milyon dolar artışla 85 milyar 595 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Aralık’ta 84 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 747 milyon dolar artışla 128 milyar 764 milyon dolardan 129 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti. Net uluslararası rezervler de 28 milyar 130 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.