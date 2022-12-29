Mevduatta artan rekabet maliyetleri yükseltecek

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısını koruduğunu, bankacılık göstergelerinin uluslararası kriterlere uygun seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Bankaların sermaye yeterlilik oranının yüzde 19’un üzerinde olduğunu aktaran Ateş, aktif kalitesinde de bozulma görünmediğine işaret etti. Bankacılık sektörü ve DenizBank açısından 2022 gelişmelerini ve 2023’ten beklentilerini anlatan Ateş, sorunlu kredi oranının yüzde 2 düzeyinde istikrarlı seyrini koruduğunu, mevduatların yüzde 56 payla bankaların en önemli fonlama kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kredi artışı yabancı para kredilerdeki geri çekilmenin de etkisiyle yüzde 50’lerde ve yıllık enflasyonun gerisinde kalıyor. Yani bu yıl için reel bir kredi büyümesinden bahsedemiyoruz. Buna mukabil 2022’de özellikle politika faizinde yaşanan geri çekilme ve enflasyona endeksli tahviller banka karlarını destekledi. Önümüzdeki yıl enflasyonun baz etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 40’lara doğru hızla gerileyeceğini, kredilerin de enflasyona paralel bir artış trendinde olmasını öngörüyoruz. Gelecek yıl dış fonlama girişinin yavaş seyretmesi ve mevduat rekabetinin artması, fonlama maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir. Ayrıca mevduattaki gelişmelerin yanında regülasyonlar sebebiyle ticari kredi faizlerindeki gerileme net faiz marjını daraltıcı etki yaratıyor.”

KOBİ ve perakende bankacılık başrolde

DenizBank olarak aktif, kredi ve mevduatta ihtiyatlı büyümelerini sürdürdüklerini vurgulayan Ateş, “Başrollerde KOBİ ve perakende bankacılığın olması bizleri mutlu etti. Henüz tüm yıl bilançoları açıklanmadı. İlk üç çeyrekteki performansımıza bakarsak; aktiflerimiz konsolide bazda 598,1 milyar TL, konsolide olmayan bazda ise 503 milyar TL olarak gerçekleşti. Tasarrufların Türk lirasına yönelmesiyle artan TL vadeli mevduat, toplam müşteri mevduatımızın konsolide bazda 397,7 milyar TL’ye, konsolide olmayan bazda ise 312,8 milyar TL’ye ulaşmasında etkili oldu” diye konuştu.

Ateş, yılın dokuz ayında topladıkları kaynakları ekonomiye aktarmaya devam ettiklerini, konsolide bazda nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi toplamını 414 milyar liraya ulaştırdıklarını bildirdi. Ateş, bu dönemde özkaynakların konsolide bazda 47,5 milyar liraya yükseldiğini, net karlarının da konsolide olarak 14 milyar 289 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini aktardı.

“Yatırım bankacılığında lider olacağız”

“DenizBank olarak 2022’de kaynaklarımızın çok önemli bir kısmını dijitalleşmeye ayırdık’ diyen Ateş, Mayıs 2021’de hayata geçirilen uzaktan müşteri edinimi yoluyla DenizBank’ın aylık 150 bin müşteri kazandığından da bahsetti. Ateş, 2022 itibarıyla DenizBank çatısı altında yapılan her 10 finansal işlemden 8’inin dijital kanallardan gerçekleştiğini, yatırım hesaplarının neredeyse tamamının dijitalden açıldığını, her 10 bireysel krediden 7’sinin de dijital kanallardan kullandırıldığını bildirdi. Ateş, “Diğer yandan hedefimiz, en iyi yatırım bankacılığı hizmetini sunmak. En geniş yatırım ürün gamı ve en iyi müşteri deneyimiyle bu alanda liderlik iddiamız var” dedi.

"Global ekonomide enflasyonist belirsizlik azalacak"

Uluslararası kurumların gelecek dönem büyüme tahminlerini her revizyonda daha aşağıya çektiğini, enflasyon beklentilerini ise yukarı güncellediğini aktaran Ateş, şunları kaydetti: “Benim beklentim küresel enflasyonist sürece ilişkin belirsizliğin 2023’ün ilk yarısında ortadan kalkmasıyla beklentilerin olumluya dönüşeceği, özellikle ikinci yarıda para politikasındaki sıkılaşmanın etkisini belirgin şekilde görülmeye başlayacağı yönünde. Türkiye’de ise farklı bir süreç yaşanıyor. Büyümenin önceliklendirildiği, ekonomik aktivitenin canlı tutulmaya çalışıldığı bir politika seti uygulanıyor."

“Enflasyon gerilemeye devam edecek”

Hakan Ateş, gelecek yıl Türkiye’de büyümenin yüzde 5’in üzerinde kalmasını beklediklerini belirterek, “Enflasyonun baz etkisiyle ilk yarıda yüzde 40’lara doğru hızla gerileyeceğini, kredilerin de enflasyona paralel bir artış trendinde olmasını öngörüyoruz.” dedi. Gelecek dönemde döviz kurunda sağlanan dengelenme ve baz etkisinin devreye girmesiyle enflasyonun gerilemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Ateş, “Enerji fiyatlarında geri çekilme ve emtia fiyatlarındaki düzelme ile maliyetlerin daha aşağı inmesi de bu sürece yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.