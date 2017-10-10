Meyve ve sebze perakendecisi destek bekliyor

10 Ekim 2017

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Mustafa Songör, enflasyonla mücadele kapsamında sebze meyve ticaretinde firenin düşürülmesini amaçlayan düzenlemenin yaratacağı ek maliyet nedeniyle perakende sektörünün teşvik beklediğini, ayrıca asgari ücret konusunda da desteklerin gündeme alınması gerektiğini söyledi.

GPD'nin "Ortak Gelişim Kongresi"nde konuşan Songör, son dönemde gündeme gelen yeni düzenlemelerin sektöre getireceği ek maliyet ile ilgili teşvik beklediklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelede bu firenin azaltılmasının önemli bir etken olduğuna biz de inanıyoruz. Ancak, getirilen düzenlemenin maliyeti kârlılık ve verimlilik mücadelesindeki sektörümüze ek bir yük getirecek. Düzenleme üretici, aracı, hal ve marketlerde ciddi bir maliyet yaratacak. Yatırım maliyetlerinin üzerine enerji ve bakım maliyeti de eklenecek" açıklamasında bulundu.



"Bu maliyetlerin tüketicimize en az düzeyde yansıması için, şimdiye kadar perakendenin pek de faydalanamadığı bir teşvik sistemi geliştirilmesini elzem buluyoruz" diyen Songör, "Üretici ve aracıların teşviklerle desteklenmesi gündemde iken, esas maliyeti yüklenen perakendecilerin bu teşvikler dışında bırakılmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Perakende sektörünün en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan personel maliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Songör, asgari ücrete yapılan yüzde 30 artış sonrası getirilen desteğin uzatılmasının gündeme alınmasını beklediklerini söyledi.