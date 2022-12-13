Microsoft Londra borsasına ortak oldu

LSEG'in açıklamasına göre, 10 yıllık anlaşmayla birlikte LSEG, veri platformlarını Microsoft'un bulut veri depolama sistemine taşıyacak. Microsoft, Blackstone ile Thomson Reuters konsorsiyumunun hisselerinden satın alacak. Anlaşma kapsamında LSEG, Microsoft'un bulut teknolojisine yönelik en az 2.8 milyar dolarlık harcama yapacak.

Microsoft'un yaptığı açıklamada, “Dünya lideri bir finansal piyasalar altyapısı ve veri sağlayıcısı olan London Stock Exchange Group (LSEG) ile stratejik ortaklığı gerçekleştirdik. Firmaların tüm finansal piyasalar değer zinciri boyunca bağlantı kurma, araştırma, analiz etme, işbirliği ve işlem yapma biçimlerini dönüştürüp, birlikte finansal piyasaların geleceğini güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz” denildi.