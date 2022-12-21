Milli Eğitim Bakanlığı ürünleriyle dünyaya açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan MEB Pasaj Platformu sayesinde öğrencilerin el emeği ürünleri, PttAVM'de özel eğitim kurumlarına açılan mağazalardan satışa sunulacak.

Olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim okulları, halk eğitimi merkezleri ile özel eğitim meslek okullarında üretilen ürünlerin PttAVM aracılığıyla tüm dünyaya açılmasını sağlayan MEB Pasaj Platformu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törenle, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde kamuoyuna tanıtıldı.

E-ticaret ile daha hızlı ve konforlu ulaşım hedefleniyor

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, e-ticaret ile tüketicilerin istedikleri ürünlere kolayca ulaşabildiklerini, kendilerinin de bu altyapıyı daha hızlı, daha konforlu ve her eve ulaştırmak için yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Ulaştırmanın bütün sektörlerinde olduğu gibi haberleşmede de önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, kullanıcı sayısı, 5G ve fiber alanlarındaki büyüme ve kazanımları anlattı.

"Yıl sonunda 600 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz"

Karaismailoğlu, küresel ticaretin 2021'de yüzde 14 artışla yaklaşık 5 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "Hacmin bu yıl 5,5 trilyon dolara, 2023'te ise yaklaşık 6,5 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bugün toplam perakende satışlar içinde küresel e-ticaretin payı yüzde 21. Bu daha da gelişecek. Tahminler bu oranın 2024'te yüzde 24'e ulaşacağı yönünde. Türkiye'nin 2021'de 380 milyar liraya ulaşan e-ticaret hacminin yıl sonunda 600 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak internet altyapısından uydu sistemlerine, uluslararası taşımacılığın belkemiği olan tüm ulaşım modlarından lojistik merkezlere kadar gerek e-ticaret gerekse tamamen fiziki sistemde yürütülsün, bu faaliyetlerin hızlı, konforlu ve kolaylıkla yapılması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin kalkınmasına, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmasına ve heyecanla bekledikleri "Türkiye Yüzyılı"na kendilerini taşıyacak altyapıyı milli sorumluluk bilinciyle inşa ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, dünyayı Türkiye'ye bağlamanın en büyük görevleri olduğunu bildirdi.

98'den fazla ülkeye ihracat imkanı

Karaismailoğlu, söz konusu e-ticaret protokolüyle Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Hayat Boyu Öğrenme genel müdürlükleri bünyesinde üretilen ürünlerin PttAVM tarafından satışını yapmanın çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.

PttAVM.com'un, yaklaşık 2 asırlık PTT güvencesini de yanına alarak Türkiye'nin dört bir yanına hizmet verdiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"PttAVM, 30 binden fazla tedarikçisi, 45 milyondan fazla ürünü, 13 milyonu aşkın kayıtlı üyesi ve aylık yaklaşık 3 milyon işlemle Türkiye'nin en güvenilir ve en büyük e-ticaret sitelerinden birisidir. Ayrıca ürünleri yurt dışında 98'den fazla ülkeye ihraç ediyor. PttAVM'nin, elde ettiği tecrübelerle Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim kurumlarının hizmet kalitesine ve satışlarına değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. PttAVM internet sitesinde 'mebpasaj.pttavm.com' adresi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığımızın ürünlerine özel bir bölüm açıldı. PttAVM'de özel eğitim kurumlarımızın açtığı mağazalardan protokol imza tarihinden itibaren 6 ay geçerli olmak üzere komisyon ücreti ve kargo ücreti talep etmeyeceğiz. PTT bunu kimseye yapmıyor. İstihdamı güçlendireceğine inandığımız bu adımdan ötürü son derece memnunuz."

20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım

Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaştırma sektöründe Türkiye'nin çağ atladığını ifade ederek, kara, hava, deniz, demir yolları ve haberleşmede 183 milyar dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini verdi.

Bu sayede akaryakıt, zaman ve kaza maliyetlerinin ortadan kaldırılmasıyla yılda 28 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, kaliteli güvenli yollar sayesinde trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını ve her yıl 13 bin 100 vatandaşın hayatını kurtardıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2053 yılı planları doğrultusunda, milletin yaşam kalitesini yükseltmek ve Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmesi için yurdun her köşesine yayılmış 5 bin şantiye, havalimanları, otogarlar, istasyonlar ve demir yollarındaki 700 bin çalışanla seferberlik halinde çalıştıklarını söyledi.

Esenboğa Havalimanı'nda ilave yatırımı ve bazı teknik işleri kapsayan 300 milyon avroluk yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletten bir kuruş para çıkmadan 300 milyon avroluk yatırımı ve toplamda da 560 milyon avro devlete kira garantisiyle bir işi dün tamamlamış olduk. Bunun da 140 milyon avrosunu devletimizin kasasına 90 gün içinde koyacağız. Fizibilitesi uygun olan projelerde kamu-özel iş birliğini yoğun olarak kullanıyoruz. Yarın Bitlis'te de önemli bir yolumuzun açılışını yapacağız. Bitlis-Siirt kesimindeki lojistik koridorda önemli bir trafiğe hizmet veren yolumuzu da kaliteli, konforlu ve güvenli hale getirdik. Cumartesi günü de yine Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Erzurum'da olacağız. Orada da hizmetlerimiz var. Açılışları yaparak ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunacağız."

Konuşmaların ardından iki bakanın himayesinde PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil arasında protokol imzalandı.