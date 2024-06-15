Milpa Ufuk Yatırımı satın alıyor

Yıldız Holding A.Ş’nin %93,03’üne sahip olduğu Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.’nin paylarının tamamının toplam 48.000.000 USD bedel karşılığında, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri adına) tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. de Re-Pie Portföy yatırımcısı olarak bu satın alımda yer alıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Milpa'nın Yıldız Holding A.Ş.'nin Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'de sahibi bulunduğu 43.579.642 TL (%67) nominal değerli payı alması öngörülüyor. KAP açıklamasına göre, imzalanan sözleşme doğrultusunda, sözleşmede öngörülen şartların ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde, işlemin tamamlanarak pay devri ile kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

MİLPA Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik konuya ilişkin olarak “Stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu sözleşmenin gelecek dönemde ve büyüme yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da bu ortaklığın ve yaratılan sinerjinin önemini vurgulayarak imzalanan sözleşme doğrultusunda işlemin gerçekleşmesi ile bu yatırımın geleceğe yönelik büyüme istihdam ve karlılık üzerinde olumlu katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

MILPA yoluna Lydia Holding olarak devam edecek

MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1980 yılında kuruldu ve 1994 yılından bu yana Borsa İstanbul pazarlarında halka açık olarak işlem görüyor.

Şirket bu yılın başında değişen ortaklık yapısı sonrasında faaliyet konusunu ve esas sözleşmesini değiştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya müracaat etmişti. SPK tarafında esas sözleşme değişikliği bu hafta onaylandı.

Şirket genel kurul süreci neticesinde faaliyetlerine “Lydia Holding A.Ş." olarak devam edecek. Yeşil enerji, gayrimenkul, teknoloji, sağlık, medya Lidya Holding'in ilgi odağında bulunan sektörler.