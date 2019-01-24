Milyar dolarlık projeye Dubai ilgisi

24 Ocak 2019

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesi'ni termal turizm merkezine dönüştürecek 1 milyar dolarlık projeyle ilgili Dubaili firmayla görüştüklerini söyledi.

Bursa'da bazı iş adamlarıyla termal turizm merkezi projesiyle ilgili temas kurduğunu ancak karşılık göremediğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"O alanla ilgili Dubaili bir grupla flört ediyoruz. Bu yüzden 2,5 ay önce ekibimle Dubai'ye gittim. Onlar da bana 4-5 kez geldi. Geçenlerde de buraya geldiler ve bir araya geldik. Bir ihale yapılacak ve buna herkes başvurabilir. Nihayetinde o alanda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım var"

Aktaş, özel sektörün gücünü kullanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "120 dönümlük alanda 1 milyar dolarlık kapasite var. Bu tip yap-işlet-devret ya da gelir ortaklığı projeleri birkaç firmayla olur. Bursa hiçbir zaman Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle idare edilmez. İdare edilmeye çalışılırsa planlanan projelerin ancak yüzde 30-40'ı olur" dedi.

Termal su, deri temizliğinde kullanılıyordu

Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir, Sırameşeler, Çekirge, Çarşamba ve Altıparmak mahallelerine kadar uzanan ve yaklaşık 18,3 hektar alanıyla uzun yıllar deri sanayi sektörüne hizmet eden Tabakhaneler Bölgesi'ndeki işletmeler, yaklaşık 10 yıl önce Badırga bölgesindeki Bursa Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmıştı.

Bölgedeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, hak sahipleriyle yatırımcı firmalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine sonuçsuz kalmıştı.

Daha önce deri temizliğinde kullanılan yaklaşık 80 derece sıcaklıktaki suyu, sağlık ve termal turizmde kullanmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmaların büyük çoğunluğunu tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, en son kendi döneminde yapılan kamulaştırmalarla 120 dönümlük alanın ortaya çıkarıldığını söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin yan tarafındaki Merinos Stadı'ndan başlamak kaydıyla Paşa Çiftliği'ne kadar 500 dönümlük bir alanın bulunduğunu belirten Aktaş, buranın 120 dönümünün kamulaştırıldığını ve 27 dönümünün de ihaleyle satıldığını ifade etti.

Kaynak: AA