Milyarder yatırımcıdan küresel ekonomi uyarısı: Eski piyasa düzeni tarih oluyor, yeni düzen geliyor!

Finans çevrelerinin yakından takip ettiği isimlerden Ray Dalio, küresel piyasa düzeninde son yıllarda yaşanan dönüşümü değerlendirdi. Dalio’ya göre 2008 finansal krizinden pandemi sürecine, popülizmin yükselişinden yapay zeka hamlesine kadar yaşanan gelişmeler, dünya ekonomisinin işleyişini temelden etkiledi.

2008 krizi küresel bir kırılmaydı

Bloomberg’e verdiği söyleşide 2008 küresel finans krizini kritik bir kırılma noktası olarak tanımlayan Dalio, faiz oranlarının 1933’ten bu yana ilk kez sıfıra düşmesiyle birlikte başlayan "parasal genişleme" dönemine işaret etti. Sürecin merkez bankalarına yüksek bütçe açıklarını paraya çevirme imkânı sunduğunu dile getiren Dalio, aynı zamanda bunun ciddi bir servet eşitsizliği yarattığını vurguladı.

Milliyetçi ekonomi politikaları revaşta

Analizde, 2016’da Donald Trump’ın seçilmesiyle ivme kazanan popülist akımların, ABD-Çin hattında kalıcı etkiler bıraktığına dikkat çekildi. Dalio, küreselleşmenin geri plana itildiğini, bunun yerini milliyetçi ekonomi politikalarının aldığını belirtirken, "büyük güç çatışmasının" ticaret yollarını ve ülkelerin stratejik tercihlerini yeniden şekillendirdiğini savundu.

Piyasalardaki en çarpıcı değişimlerden birinin bireysel yatırımcıların artan etkisi olduğunu kaydeden Dalio, 2025 verilerine göre ABD hisse senedi piyasalarındaki temel yönün artık büyük ölçüde kurumsal fonlar yerine bireysel yatırımcılar tarafından belirlendiğini ifade etti. Ünlü yatırımcı, tabloyu mevcut finansal düzene karşı bir "başkaldırı" olarak yorumladı.

Dalio’ya göre yeni küresel dengede devletlerin rolü de köklü biçimde değişiyor. Devletlerin yalnızca düzenleyici konumda kalmadığını, doğrudan yatırımcı ve yönlendirici aktörlere dönüştüğünü belirten Dalio; yapay zeka ve kuantum bilgisayar gibi stratejik alanlarda sanayi politikalarının kamu eliyle yürütülmesinin, altyapı ve enerji yatırımlarının doğrudan yönlendirilmesinin artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.