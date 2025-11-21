Milyarderleri göçe sürükleyen vergi hamlesi: Bir bir krallığı terk ediyorlar

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 2026 bütçesini 26 Kasım'da açıklamasından hemen önce süper zenginler kaçışa hazırlanıyor.

Bütçe emlak, gelir ve emeklilik maaşlarına ilişkin vergi değişiklikleriyle gündeme gelirken, süper zenginler bu politikaların girişimciler üzerindeki kümülatif etkisini göz önünde bulundurarak Birleşik Krallık'a veda ediyor. Ayrılanlar genellikle yurt dışında işletmeleri veya gayrimenkulleri olan, önümüzdeki iki yıl içinde işletmelerini satmayı düşünen ve özel sermaye veya hedge fonlarından büyük ödemeler alıp yüksek vergiden kaçmak isteyen sermaya sahiplerinden oluşuyor.

Sermaye sahipleri öfkeli

Geçtiğimiz ekim ayında açıklanan ilk bütçe, zaten çok fazla vergi ödediklerini söyleyen bazı süper zengileri öfkelendirirken sermaye sahipleri, Sermaye Kazanç Vergisi, Girişimci Yardımı ve İşveren Ulusal Sigortası'ndaki değişiklikler de dahil olmak üzere geçen yılki bütçe tedbirlerinin maliyetleri artırdığını savunmuştu.

Henüz ülkeyi terk eden varlıklı kişilerin sayısına ilişkin resmi bir veri bulunmasa da vergi reformlarının büyük bir göç dalgasına yol açtığı iddialarının yanlış olduğunu savunanlar da var.

London School of Economics'in 2024 yılında yaptığı bir araştırma vergiler artsa da zenginlerin kültürel altyapı, özel sağlık hizmetleri, eğitim ve sosyal bağları sürdürmek için ülkede kalacaklarını gösteriyor.

Vergi tahsilatında ciddi düşüş bekleniyor

Buna karşılık varlık danışmanları ise bütçe dedikolarının ardından İngiltere'yi terk eden çok sayıda sermaye sahibi olduğunu hatta bu grubun hükümetin topladığı toplam vergi gelirinin önemli bir yüzdesini oluşturduğunu savunuyor. Tahminlere göre bu göç dalgası yıllık vergi tahsilatlarında da ciddi bir düşüş getirecek.

Süper zenginlerin yeni rotası Milano ve Dubai

Birleşik Krallığı terk eden süper zenginlerin yeni rotasında ise Milano ve Dubai var.

Futbolcu Rio Ferdinand vergiyi gerekçe göstererek yakın zamanda Dubai'ye taşınan isimler arasında.

Mısırlı milyarder ve Aston Villa'nın ortaklarından Nassef Sawiris de ikametgahını İngiltere'den İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşıyan isimlerden.

Yaklaşık 700 milyon sterlin (920 milyon dolar) servetiyle, Britanya'nın en zengin genç girişimcisi Improbable adlı teknoloji şirketinin kurucusu 37 yaşındaki Hintli Herman Narula da bu ay Dubai'ye taşındığını duyurdu.