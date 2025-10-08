Milyarlarca dolar finansman akıtılacak: Nvidia CEO'su Jensen, OpenAI ve xAI yatırımlarını anlattı

Nvidia CEO’su Jensen Huang, CNBC’ye verdiği röportajda yapay zeka sektöründeki yatırımlar ve rekabet hakkında açıklamalarda bulundu.

Huang, OpenAI’in AMD ile yaptığı iş birliğinden halka duyurulmadan önce haberi olmadığını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın, OpenAI’i “kendi altyapısına sahip bir hiperscaler” konumuna getirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

“OpenAI henüz paraya sahip değil”

OpenAI’in yeni yatırımlarını nasıl finanse edeceği sorulduğunda Huang, “OpenAI’in henüz parası yok. Bu anlaşmayı gelir, özsermaye veya borç yoluyla finanse edecekler” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nvidia ile yapılan anlaşmanın, OpenAI’in bu yatırımı Nvidia teknolojisini satın almak için kullanmasını şart koşmadığını da sözlerine ekledi.

“Musk’ın yaptığı her şeyin parçası olmak istiyorum”

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI hakkında da konuşan Huang, şirketin finansman sürecine ilişkin olarak, “xAI’in yaptığı finansmandan son derece heyecanlıyım” dedi.

Nvidia’nın xAI’in yatırımcılarından biri olduğunu doğrulayan Huang, “Musk’ın dahil olduğu hemen hemen her şeyin bir parçası olmak istiyorum” sözleriyle, Musk’ın projelerine olan ilgisini vurguladı.

Nvidia mühendisleri “Cursor” kullanıyor

Huang, şirketin mühendislerinin neredeyse tamamının “Cursor” adlı yapay zeka destekli yazılım geliştirme araçlarını kullandığını belirtti.

Bu aracın, üretken yapay zekayla kodlama süreçlerini hızlandırdığını söyleyen Huang, Nvidia’nın da AI destekli yazılım üretiminde lider konuma geldiğini ifade etti.

“ABD, yapay zeka yarışında Çin’in gerisinde değil”

Küresel yapay zeka rekabetine de değinen Huang, ABD’nin AI alanında Çin’in gerisinde olmadığını, hatta “bazı yönlerden önde olduğunu” vurguladı.

Nvidia CEO’su, yapay zekanın küresel ekonomi ve üretkenlikte önümüzdeki on yılın en belirleyici gücü olacağını da sözlerine ekledi.