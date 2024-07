Milyonlar emekli maaşına ek zam kararını bekliyor: Bu ay yatacak maaşlara yansır mı?

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaş için harekete geçildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek. En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Emeklilere seyyanen zam iddiaları da bulunuyordu. AK Partili yetkililer, bu iddialara ilişkin "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, emekliler temmuz ayı içinde alacakları maaşlara zammın yansıyıp yansımayacağını merak ederken SSK'lılar için maaş ödeme günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar karar alınmazsa farkların karar alındığında yatırılması bekleniyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.