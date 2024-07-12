Kulisler hareketli: Erdoğan'dan emekli maaşları için 'bu işi bitirin' talimatı... Dikkat çeken tarih

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranının yüzde 24,73 olarak belirlenmesi sonrası gözler ek zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme yapılacak. Emekliye ek zam gündemdeyken kulis bilgileri de hareketlendi. En düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi için AK Parti kurmaylarının çalışmalarına devam ettiği gündeme yansıdı. AK Partili yetkililerden gelen son açıklamada, emekliye seyyanen zammın gündemde olmadığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinde son kulis bilgilerini aktardı. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalarda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği belirtildi.

Erdoğan'dan emekliye ek zam talimatı

Erdoğan’ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre, AK Parti’nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

Kabine toplantısı işaret edildi

Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin ‘torba yasa’ya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği üzerinde duruldu. Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor.