Milyonlar havada uçuşuyor: Atlar koşuyor, onlar kazanıyor

Bir dönem Sergen Yalçın, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Deniz Akkaya, İsmail Türüt gibi popüler isimlerin atlarının koştuğu pistlerde artık yeterince "ünlü" yok...

Hem ünlü olup hem de atçılığa değer verenler isimler arasında yer alan Emre Karayel, İlyas İlbey ve Levent Topsakal'ın atları pistlerin tozunu attırıyor.

Ekranda kazandığını atlara yatırdı

Son olarak 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda Nuri Conker'i canlandıran, sevilen dizi ve sinema oyuncusu Emre Karayel, dokuz İngiliz atına ve üç taya sahip.

Truva ve Red Sonja'daki sahiplik oranı yüzde 100. Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Karayel'in; Bulumina, Great Exuma, I Saw The Sun, Madam Oracle, Power Of Lav, Strom Of Fate ve Vasily adlı atlarda sahiplik oranı yüzde 50.

54 yarışta 43 tabela: 7.5 milyon TL kazanç

Emre Karayel'in Hakan Gürses ile yarı yarıya ortak olduğu Madam Oracle, 2022'den geçen eylül ayına kadar 54 yarışa katıldı. 11 kez birinci, 12 kez ikinci, 7 kez üçüncü, 8 kez dördüncü, 5 kez beşinci olan 5 yaşındaki İngiliz atı, Emre Karayel-Hakan Gürses ikilisine 7 milyon 566 bin 846 TL kazandırdı.

3 koşudan 2 milyon 430 bin TL

Madam Oracle bu yıl her biri 810 bin TL ikramiyeli üç koşuda da (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu, Hasan Adalı Koşusu, 24 Nisan 2025 Ankara 8. Koşu) birinci gelerek, sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Hem sahip hem de yetiştirici

Uzun yıllardır tiyatro sahnesi ve TV ekranından uzak kalan İlyas İlbey, yarış camiasında tanınan bir isim. 34 yıldır meslektaşı, usta oyuncu Yasemin Yalçın ile evli olan İlbey'in adına kayıtlı 25 at ve 2 tay var.

Hepsi İngiliz atı

İlyas İlbey'in; Araçlı, Azem Bey, Emirefe, Esnaf, İnci Dilber, Kadıkızı, Kando, Mirkız, One Star, Power Of Art, Princess Eda, Smart Red, Vurgun, Yaygara ve Yetişbey adlı İngiliz atlarındaki sahiplik oranı yüzde 100.

Çaykaşı, Dilır, Dodo, Gezen Leyla, My Land, Pilgrim Father ve Polat Paşa'daki sahiplik oranı yüzde 25. Müjdat Hoca'da yüzde 30, Liar ve Tumturaklı'da ise yüzde 50. İlyas İlbey'in en büyük özelliği ise tüm atların aynı zamanda yetiştiricisi olması.

Kando para basıyor

İlbey'e en çok para kazandıran at 4 yaşındaki Kando…

2023'ten 1 Ekim 2025'e kadar 42 yarışa katılan İngiliz atı; 5 kez birinci, 6 kez ikinci, 7 kez üçüncü, 9 kez dördüncü ve 4 kez beşinci oldu. Sahibi ve yetiştiricisi İlyas İlbey'e toplam 3 milyon 839 bin 118 TL kazandırdı.

Kando'nun kazandırdığı en büyük ikramiye 12 Eylül 2025'teki 600 bin liralık Ahmet Atman Koşusu oldu.

Parkeden haraya

Efes Pilsen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Ülker forması giyen eski milli basketbolcu Levent Topsakal da ünlü at sahiplerden...

60'ına merdiven dayayan Topsakal'ın harasında 5'i Arap, 6'sı İngiliz olmak üzere 11 atı var.

Levent Topsakal'ın; Turnadağ, Tanju Bey, Sürgünbatur, God Of War, Göğüsgeren, Uçan Fil, ve Mavi Ateş'teki sahiplik oranı yüzde 100.

Gardırop Fuat, Lualua, Karakuş ve Pan Star'daki sahiplik oranı ise yüzde 25.

Topsakal'a en çok para kazandıran 4 yaşındaki Arap atı Sürgünbatur oldu.

2024 ile Haziran 2025 arasında 29 yarışa katılan at; 5 kez birinci, 5 kez ikinci, 4 kez üçüncü, 6 kez dördüncü ve 3 kez beşinci oldu. Sürgünbatur'un kazancı 3 milyon 783 bin 168 TL olarak kayıtlara geçti.

4 at 2 yılda 11.9 milyon TL kazandırdı

Sürgünbatur dışında son iki yılda Levent Topsakal'a en çok para kazandıran üç at şunlar oldu:

- Turnadağ: 3 milyon 358 bin 19 TL

- Göğüsgeren: 2 milyon 342 bin 965 TL

- God Of War: 2 milyon 426 bin 649 TL

Sürgünbatur, Turnadağ, Göğüsgeren ve God Of War, eski milli basketbolcuya son iki yılda 11 milyon 910 bin 801 TL kazandırmış oldu.