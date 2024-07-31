MIP, yeni yatırımıyla tüm liman operasyonlarını hızlandıracak

455 milyon dolar tutarındaki East Med Hub 2 (EMH2) genişletme projesiyle elleçleme kapasitesini artıran MIP, konteyner iş kollarını geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Kasım 2023’te, 2025’in ilk çeyreğinde tamamlandığında rıhtımı 380 metre uzatarak toplam 880 metre uzunluğa ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak olan EMH2’nin ikinci aşamasının inşaatına başlandı. Bu sayede 400 metrenin üzerindeki iki Ultra Büyük Konteyner Gemisi (ULCV) aynı anda yanaşabilecek ve limanın kapasitesi, 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya yükselecek. Proje, 8 yeni otomatik raya monteli portal vinç (aRMG) ve dört ilave rıhtım vinci alımını da içeriyor. EMH II projesi ayrıca 500 doğrudan ve 5 bin dolaylı istihdam fırsatı yaratacak.

Çevre dostu römorke 250 milyon TL yatırım

MIP’nin tüm operasyonlarını sürdürülebilir kalkınma için optimize etmeyi taahhüt ettiğini söyleyen MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, elektrikle çalışan ekipmanlara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sürekli yatırım yaparak karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi ve 2043 yılına kadar karbon nötr hale gelmeyi planladıklarını belirtti.

Yakın zamanda Türkiye’de bir ilk olan çevre dostu ve 250 milyon TL bütçeli MIP-5 Römorkörünü hizmete sunduklarından söz eden MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, her biri bin 600 devir ve 2 bin 200 kW güç üretebilen, 75 tonluk çekiş gücüne ve iki adet yüksek verimli 3516E dizel motora sahip MIP-5’in bu özelliğiyle mevcut römorkörlerden daha güçlü olmasıyla fark yarattığını anlattı. Singh, bu sayede 400 metreye kadar olan en büyük konteyner gemilerinin elleçlenmesi de dahil olmak üzere tüm liman operasyonlarının seri bir şekilde gerçekleştirebildiğini kaydetti.

IMO Tier III standartlarına tam uyum sağlayan Türkiye’nin ilk römorkörü

Ajay Kumar Singh, 24,4 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 5,5 metre su çekimi özelliğinde olan MIP-5’in, liman sahasında ya da denizde yaşanacak olası bir yangın durumuna müdahale edilebilecek FIFI-1 yangın söndürme sistemi ve en üst düzey ekipmanla donatıldığını aktardı. Normal dizel motorlu römorkörlere kıyasla Azot Oksit (NOx) emisyonlarını yüzde 75’e kadar azaltan Seçici Katalitik Oksit Reaktörüne (SCR) sahip MIP-5’in, azot oksit emisyonlarını azaltmaya yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü Çevre Koruma Emisyonu standartlarına tam uyum sağlayan Türkiye’nin ilk römorkörü özelliğini taşıdığına dikkat çekti.