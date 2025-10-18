Miras vergisini ödemek için 17,7 milyon hisse satacaklar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in sahiplerinden dikkat çeken hisse satışı...

Şirketin Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee’nin annesi Hong Ra-hee ve kız kardeşleri Lee Boo-jin ve Lee Seo-hyun, şirketteki yaklaşık 1,73 trilyon won (50.9 milyar TL) değerindeki hisselerini satmayı planlıyor. Satış kararı dün kapanış sonrası KRX'e (Kore Borsası) bildirildi.

Toplam 17,7 milyon hisse, yani Samsung’daki yüzde 0,3’lük payın satılma amacı olarak vergi ve kredi ödemeleri gösterildi.

Satış Nisan 2026'ya kadar tamamlanacak

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre anne ve kız kardeşler tarafından yapılan bu satış, 2020’de hayatını kaybeden Samsung’un efsanevi başkanı Lee Kun-hee’nin bıraktığı mirasın 12 trilyon wonluk (353.6 milyon TL) vergisini ödemek için fon oluşturma çabasının bir parçası.

Lee Kun-hee öldüğünde, 29.8 trilyon wonluk servetiyle Güney Kore'nin en zengin kişisiydi.

Satış işlemi, Shinhan Bank aracılığıyla yürütülecek ve Nisan 2026'ya kadar tamamlanacak.

5 milyon hissedar var

Piyasa uzmanları, Samsung Electronics’in yaklaşık 5 milyon bireysel hissedar tarafından sahiplenilen ‘ulusal bir hisse’ olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların hissenin 100 bin 000 won (2947 TL) seviyesine ulaşmasını heyecanla beklediğini belirtiyor.