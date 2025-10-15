Mısır 480 petrol kuyusu açacak

Mısır, toplam 5,7 milyar dolarlık yatırımla önümüzdeki beş yılda 480 petrol kuyusu açacak. Petrol Bakanlığı, kuyulardan 101’inin 2026 yılında açılacağını açıkladı. Bu hamle, ülkenin gerileyen petrol üretimini toparlamayı ve bölgesel enerji üssü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Mısır son dönemde çok uluslu enerji şirketleriyle yeni arama ve üretim anlaşmaları imzaladı. KatarEnergy, Shell ile anlaşarak Kuzey Cleopatra açık deniz bloğunda yüzde 27 hisse almaya hazırlanıyor. Shell yüzde 36 ile operatörlüğü sürdürecek. Chevron yüzde 27, Tharwa Petroleum ise yüzde 10 pay sahibi olacak.