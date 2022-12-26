Mısır, milli projelere harcama yapmayı sürdürecek

Mısır devlet televizyonunda yayımlanan habere göre Sisi, bir projenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dolar kaynaklı baskılara ve milli projelere ilişkin konuştu.

Yerel piyasalardaki dolar arzının azalmasından kaynaklanan baskılara işaret eden Sisi, "Dolar kaynaklı baskıyı hafifletme gerekçesiyle milli projelere sağlanan fonu azaltmayacağız" dedi.

Mısır'da, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana, çoğu borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar olmak üzere 23 milyar dolardan fazla para piyasadan çekildi.

Mısır, 2022'nin ilk çeyreğinden sonra, doların yerel piyasadan çekilmesine yönelik kısıtlamaları artırdı. İkinci derecede önemli bazı ürünlerin ithalatını birkaç hafta süreyle sınırlandıran Mısır, yurt dışından dövizle para çekilmesini engelledi ve doların piyasalara sürülmesini artırmak için bir takım adımlar attı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu ay, Mısır'a 3 milyar dolarlık krediyi onaylamıştı.