Mısır’ın yüksek hızlı tren projesine Türk imzası

Dünyanın en kadim iki uy­garlığından olan Mısır ve Türkiye tarihi bir projeye imza atıyor. Mısır’ın başkenti Ka­hire’ye yapılacak 2 bin kilomet­relik yüksek hızlı tren projesinin, Süveyş Kanalı’ndan Marsa Mat­ruh’a kadar uzanan 660 kilomet­relik yeşil hat kısmına ait elektri­fikasyon işleri Türk şirket tarafın­dan yapılacak.

Dünyanın yedi harikasından bi­ri olan Keops piramidine ev sahip­liği yapan, Antik hanedanlıkların merkezi olan Mısır’a demiryolu ağını Türkler örecek.

Yeşil hattı Türkler yapacak

Mısır Tünelleri Ulusal Kuru­mu (NAT) tarafından Mısır Yük­sek Hızlı Tren Projesi – Yeşil Hat için yapılan ihale sonucunda, Ya­pı Merkezi Holding’e bağlı grup şirketi Yapıtel, ana yüklenici Sie­mens-Orascom-The Arab Cont­ractors Konsorsiyumu arasında 2 Eylül’de sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında toplam 2 bin kilometre çift hat demir yo­lu olarak inşaatı devam eden Mısır Yüksek Hızlı Demiryolu Ağı’nın ilk aşamasını oluşturan proje kap­samında, Süveyş Kanalı’ndan Marsa Matruh’a kadar uzanan 660 kilometrelik Yeşil Hat (Green Li­ne) kısmı Türk şirket tarafından yapılacak. Hattın ileride yapılacak diğer kısımları ise mavi ve kırmızı hat olarak adlandırılacak.

Yerel iş gücü kullanılacak

Saatte 250 kilometre hızında olacak projede, öncelikli olarak montaja hazır 120 kilometre çift hat (240 kilometre tek hat) için ka­tener (demiryolu hatlarına elekt­rik enerjisi sağlamak için kullanı­lan hatların) montaj işleri gerçek­leştirilecek. Bu kapsamda Yapıtel tarafından 25 kilovolt alternatif akım katener sistemlerinin kuru­lumu, hattın işçiliği ve süpervizör­lük faaliyetleri, yerel iş gücü ile ko­ordinasyon ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Türk şirketle­rinin Afrika’daki varlığını pekişti­ren bu anlaşmanın, Ankara ile Ka­hire arasındaki ekonomik ilişki­lerin de ivme kazanmasına zemin hazırlayacağı belirtiliyor.

Mısır ulaşıma 50 milyar dolar yatırım yaptı

Yapıtel Genel Müdürü Serdar Güler, küresel ticaret yolla­rının kesişim noktasında yer alan Mısır’ın, son yıllarda ulaş­tırma altyapısına 50 milyar do­ların üzerinde yatırım yaptığını belirterek, söz konusu yatırım­larla bölgesel lojistik üs olma yolunda hızla ilerlediğini söyle­di. Yapıtel olarak bu projede yer almanın yeni pazar ve iş fırsat­larını beraberinde getireceğini belirten Güler, şunları kaydetti:

“Türk şirketi olarak bu vizyo­ner projede yer almak yalnız­ca bir altyapı çalışmasına katkı sunmanın ötesinde bölgenin kalkınma hedeflerine ve sür­dürülebilir büyüme vizyonuna destek vermek anlamı taşımak­tadır.”