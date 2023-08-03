Mısır’la ticarette hedef 20 milyar dolara ulaşmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara’da Türkiye-Mısır Yuvarlak Masası Toplantısı düzenledi. TOBB’un ev sahipliğindeki toplantıya Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Salih, Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Muhammed Zeki es-Süveydi, İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmed el-Vekil katıldı. Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası temsilcileri olarak, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı

Mısır'da, 40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 Türk firmasının üretim yaptığını, istihdam sağladığını, ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Mısır’ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. Türk firmaları 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor.

Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. 2022 yılında ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyine gelmiştir. Kısa süre içinde, karşılıklı ticaretimizi 20 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasında olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Aynı zamanda Türkiye, Mısır gazını satın alan en önemli müşteriler arasındadır" dedi.

Mısır'da özellikle başta demir yolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan altyapı projelerinde yer almak istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Mısırlı firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, 2012-2015 yıllarındaki Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin ikili ticareti ve üçüncü ülkelerle birlikte iş yapmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Bu iş birliklerinin devam etmesi için anlaşmanın yenilenmesinin, hem Türkiye hem de Mısır'a fayda sağlayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Özellikle vize konusunun iş dünyası için rahatlatılmış olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmişte üretici kayıt sistemi gibi sorunları yaşadık. Ancak, sorunlara çözüm bulunmasında Mısır makamları daima yardımcı oldu" değerlendirmelerinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, özellikle, nitelikli teknik personel için, çalışma ve oturma izni dahil yaşanan sorunlara çözüm bulunmasının, Türk iş insanlarını yeni iş imkanları ve yatırımlar için cesaretlendireceğini belirterek, "Biz TOBB olarak, Türk iş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için destek vermeye, sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret ve iş birliğinin artırılmasını hedefliyoruz

Toplantıda konuşan Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Semir Salih, ülkesiyle Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istiyoruz" dedi. Salih, mevcut ekonomik zorluklara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye ve Mısır'ın ikili ticareti daha fazla artırmak istediğini aktardı.

İki ülke arasında tıbbi ve kimyevi sanayi, potasyum, gıda, mühendislik ve otomotiv sanayisi alanında ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizen Salih, Mısır ile Türkiye arasında ortak tarih ve kültür ilişkisi bulunduğunu ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin her iki halkın çıkarına olacağını vurguladı. Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Süveydi ise, Mısır hükümetinin ülkedeki yabancı yatırımların artması için çaba gösterdiğini belirterek, "(Mısır) Başbakan bazı teşvikler vermeye hazır olduğunu dile getiriyor. Bu fırsatlardan istifade edelim ve yatırımları artıralım" diye konuştu.