Mobil taşımada rekabet Anadolu’ya yayılıyor

03 Ekim 2017

İREM ÇETİNGÖZ

İSTANBUL - İstanbul’da kısa sürede hızla yayılan mobil taşımacılık şirketleri, Anadolu’ya açılıyor. Mobil taşımacılık şirketleri, öncelikle Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de yer almayı hedefl iyor. Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, kendilerinin dünyada günde yaklaşık 10 milyon yolculuk gerçekleştirdiklerini söyledi. Bahadırlı, dünyada 600’den fazla şehirde faaliyet göstererek, 2 milyondan fazla aktif sürücüye ve 15 bin çalışana sahip olduklarını belirtti. İstanbul dışında yaz aylarında Bodrum ve Çeşme’de de faaliyete başladıklarını kaydeden Bahadırlı, “Türkiye’de daha çok şehirde, daha çok insana ulaşabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya, Bursa, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yer almak önceliklerimiz arasında” dedi.

“Türkiye piyasasında yüzde 50’nin üstünde büyüdük”

Körfez Bölgesi araç çağırma uygulaması Careem de Türkiye pazarında Anadolu’ya açılmak isteyen bir diğer şirket. Fas’tan Pakistan’a kadar uzanan 600 milyon nüfusa sahip 13 ülkede ve 80 şehirde faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de İstanbul’da hizmet veriyor. Türkiye piyasasında yeni olduklarını fakat yıllık yüzde 50’nin üzerinde büyüme rakamlarına ulaştıklarını söyleyen Careem’in CEO’su ve kurucu ortağı Mudassir Sheikha, “Türkiye bizim en hızlı gelişen pazarımız. Türkiye’nin bütün büyük şehirlerinde aktif olma planımız var. Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere açılmayı hedefliyoruz. Ancak öncelikli amacımız kendimizi İstanbul’da kanıtlamak” diye konuştu. Anadolu bölgesi için henüz yatırım miktarlarının netleşmediğini anlatan Sheikha, yeni illere açılırken müşterilerin ve yöneticilerin dikkatini çekmek olduğunu aktardı. Ayrıca Sheikha, çok büyük şehirler için milyon dolarlık yatırımın gerekeceğine de dikkat çekti.

3 yılda 10 milyon dolar yatırım hedefliyor

Şehir içinde lüks segment araçlar ile şehir içi VIP taşımacılık hizmeti veren Yolo ise 3 yıl içinde Anadolu’ya açılmayı hedefliyor. Anadolu şehirleri için 3 yılda 10 milyon dolar yatırımı hedefleyen şirket, mevcut olan 2 bin 500 kayıtlı aracını 2018’in sonunda 5 bine çıkarmayı planlıyor. ‘Ulaşımda en pratik yol o’ sloganıyla Türkiye pazarına giren Yolo, şu anda İstanbul ağırlıklı olmak üzere bir de Bodrum’da hizmet veriyor. Yolo Şirketi Kurucusu Haydar Çolakoğlu, 2016’da kurumsal anlaşmalarla hizmete başladıklarını, geçtiğimiz nisan ayında da bireysel telefon uygulamasıyla faaliyete devam ettiklerini söyledi. Çolakoğu, 200 araçlarının kurumsal anlaşmalara, 50 araçlarının ise uygulamaya çalıştığını belirtti. Aylık ve yıllık ciro hedeflerinden bahseden Çolakoğlu, “Aylık ciromuz 700 bin dolar. 2017’yi 7.2 milyon dolar ciro ile kapatmayı planlıyoruz” dedi. Ayrıca Çolakoğlu, anlaşmalı oldukları kurumsal şirketlere yolculuklarında yüzde 50, bireysel uygulamada da kendilerini tercih eden kişilere yolculuklarında yüzde 20 promosyon kodları oluşturduklarını kaydetti. Şu anda bireysel uygulamaları için yurt dışından iki ülke ile görüşme halinde olduklarını ifade eden Çolakoğlu, “Biri Türki Cumhuriyetlerden, diğeri ise Avrupa ülkesi. Telefon uygulamamızın yurt dışında da olmasını istiyoruz. Çünkü sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, uluslararası bir uygulama olacağız” diye konuştu. Çolakoğlu, yıllık yatırımlarının 1 milyon dolarını Ar-Ge’ye ayırdıklarını sözlerine ekledi.

“Taksilerin yüzde 2.5’i mobil üzerinden çağrılıyor”

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren BiTaksi de yolcularla taksicileri bir araya getiren akıllı telefon uygulaması. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara’da hizmet veren uygulamada yolcu gelen şoförün adını, puanını ve taksinin plakasını ekranda görüp, haritadan izleyebiliyor. Uygulamada yolculuk ister nakit, ister kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. BiTaksi kurucu ortağı Turancan Salur, İstanbul’da taksilerin yüzde 2.5’nin mobil uygulamalar üzerinden çağrıldığını söyledi. Hedeflerinin öncelikle İstanbul ve Ankara’daki potansiyellerini artırmak olduğunu kaydeden Salur, şöyle konuştu: “İyi bir noktaya gelmiş olmamıza rağmen daha hala gideceğimiz baya bir yol var. Bundan hemen sonra nüfusun yoğun olduğu İzmir ve Antalya gibi şehirlere de açılmayı planlıyoruz. Uygulamamızı her şehirde hizmet verebilecek şekilde tasarladık. Yeni bir şehre açılırken en önemli maliyet pazarlama harcamaları. Bir şehre girdiğimizde kuvvetli gireriz, müşterilere indirimler vererek BiTaksi’yi denemelerini sağlarız.”