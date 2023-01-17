Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, yüzde 20,8'lik artışla 8,44 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek yıllık rakamına ulaştı.

Yıl içerisinde en fazla ihracat 799,4 milyon dolarla haziranda yapılırken, onu 775,8 milyon dolarla nisan ve 764 milyon dolarla kasım ayı takip etti. Sektörde en düşük aylık rakam ise 557,5 milyon dolarla ocakta kaydedildi.

İhracatta başı Irak ve İsrail çekti

Türkiye'nin en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç ettiği ülkelerin başında 1,04 milyar dolarla Irak geldi. Irak'a ihracat geçen yıl yüzde 7,8 arttı.

Irak'ı, 483,6 milyon dolarla İsrail, 450,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 342,7 milyon dolarla Almanya ve 338,5 milyon dolarla ABD takip etti. Libya, İran, Fransa, Bulgaristan ve Rusya da en çok mobilya ihraç edilen ilk 10 pazar arasında yer aldı.

En çok mobilya ihraç edilen ilk 10 ülke arasında yüzde 1,3 ile sadece Libya'da düşüş yaşandı.

Rusya ve Suudi Arabistan'da dikkat çekici artış

Türkiye, geçen yıl 22 ülkeye 100 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünü ihraç etti. Bu ülkeler arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 164,5 ile Rusya'da (216,8 milyon dolar) kaydedildi.

Rusya'yı, yüzde 78,8 artışla Katar (177,2 milyon dolar) ve yüzde 61 yükselişle Özbekistan (117,2 milyon dolar) takip etti. İhracat artışı İtalya'da yüzde 53,1, Tunus'ta yüzde 49,5, Romanya'da yüzde 47,2, Yunanistan'da yüzde 43,2, Bulgaristan'da yüzde 36 ve Gürcistan'da yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

Suudi Arabistan'a ihracat ise yüzde 651,1 artışla 40,9 milyon dolara yükseldi.