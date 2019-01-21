Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında hedef 6.5 milyar dolar
Ankara Sohbetleri’nin konuğu olan Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, 2019’da ihracatlarını 6.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ata, orman alanlarının Finlandiya modeli ile değerlendirebileceğini belirtti.
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