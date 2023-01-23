Mobilya sektörü 4.7 milyarlık ihracata ulaştı

Türk mobilya sektörü, yıl boyunca bir yandan sektör temsilcileri ile fuarlara katılırken, diğer yandan mevcut pazarlarında etkinliklerini artıracak projeler yaparak ihracat rakamlarına önemli katkı sağladı.

En çok satış Irak ve Almanya'ya

Sektörün ihracatı, yüzde 11,2 artışla 4,7 milyar dolar oldu. Türkiye mobilya sektörü ihracatının zirvesinde, 2021 yılında da ilk sırada olan Irak yer aldı.

538,4 milyon dolar ile ilk sırada bulunan Irak’ı, 402,5 milyon dolar ile Almanya takip etti. İsrail’e yapılan ihracat 243,7 milyon dolar olurken, dördüncü sıradaki ABD’ye 240,8 milyon dolar, beşinci sıradaki Fransa’ya 212,8 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ihracat payını yüzde 70,29 ile en çok artıran ülke Katar oldu. Katarlı firmalar, Dünya Kupası sürecinde özellikle turistler için yaptıkları yeni konut, otel ve restoran gibi birçok mekanda Türk mobilyalarını tercih etti.