Mobilya üretimine 10 milyon euroluk tesis desteği

13 Ağustos 2018

Avrupa Birliği hibe projesi ile başlayan ve esnafın kümelenmesiyle devam eden Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK), orta ve küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen MOBİTEK, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Kayseri Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar Odasının, AB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında oluşturuldu.

Mobilya üretim tesisinin tamamlandığı proje kapsamında satışların yapılabileceği mobilya dekorasyonuyla ilgili büyük bir alışveriş merkezi de kurulacak.

Orta Anadolu Kalkınma Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, ana hedeflerinin üreticilerin bir araya gelerek ortak iş yapabilme imkanlarının arttırılması olduğunu söyledi.

Çolakbayrakdar, MOBİTEK ile mobilya üreticilerinin altyapılarını güçlendirdiklerini belirterek, dünya markası olmaları yolunda ilerlemelerini hedeflediklerini dile getirdi.

"Kayseri, dünyaya adını duyuracak"

MOBİTEK'in mobilya üreticilerinin yeni pazarlara girebilmesi adına önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Burası küçük ve orta ölçekli işletmelerin ortaklaşa kullanabileceği bir fabrika. Buradaki makinelerin birçoğu Türkiye'de kullanılmıyor. Son derece yüksek teknolojiye sahip makineler. İnşallah burası ile beraber Kayseri sanayisi, yeni yeni ürünler üretmeye başlayacak, yeni pazarlara açılacak. MOBİTEK ile dünya pazarında Kayseri adını duyuracak. Burası Avrupa Birliği Hibe Projesi ile başlamış bir proje.

Yaklaşık 10 milyon euroluk bir proje. Geldiğimiz noktada her şeyi tamamlandı. Buradaki mobilya kümelenmesi içinde 840 işletmeci var. Buradan sadece 840 kişi değil, farklı işletmeler de faydalanabilecek. Binleri aşan imalatçı buradan faydalanabilecek."

Çolakbayrakdar, büyük bir alışveriş merkezinin tasarlandığı projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin mobilya sektörünün merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Mobilyanın yanı sıra ilgili sanayicilerin ihtiyacı ürünlerin de üretileceğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, tesis sayesinde sektör firmalarının ihtiyaçlarını, iş planlarını ve hedeflerini gerçekleştirme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, MOBİTEK'in Türkiye'de örnek olduğunu, Kayseri'ye gelip projeleri yerinde inceleyen iş adamları ve belediye başkanlarının, kendi şehirlerine aynısını uygulamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA