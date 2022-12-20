Mobilyacılar 2023 beklentilerini yükseltti

Dünya mobilya sektöründe bilinirliğini gün geçtikçe artırmayı sürdüren Türkiye, uzak ülkeler stratejisi ile 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yapılan yatırımlarla ithalatı minimum seviyeye indiren mobilya sektörü, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracatını devamlı artırıyor. Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sunan mobilya sanayisi, yeni pazar araştırmalarını da sürdürüyor. Mobilya sektörünü uluslararası pazarda temsil eden ve ihracatın artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ bizim için önemli bir gündem maddesi. Bu doğrultuda belirlediğimiz uzak ülke pazarları içinde ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya, Brezilya gibi 18 ülke bulunuyor. Bu ülkelerden özellikle ABD hem mobilya hem de diğer sektörler için iştah açıcı bir pazar. ABD, Türkiye ihracatı için büyük bir potansiyel oluşturuyor ve ülke olarak 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu doğrultuda hem ülkemizin hem de sektörümüzün ABD’ye ihracatını artıracak tanıtımlara ve faaliyetlere hız vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin yıllık ihracat rakamlarına önemli katkılar sunan mobilya sektörünün cari fazla veren üretimini devamlı olarak artırdığına dikkat çeken Özkan, şunları kaydetti: “Sektörümüz istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Katma değerli ürün payını artıran sektör üretim bantlarını durdurmamak için pazarlardaki etkinliğini artırmaya çalışıyor. Yılın ilk 10 ayında yakaladığı rakamlarla ihracatta 2021 yılının 6,9 milyar dolarlık rakamını geride bırakan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte rekabet gücünü de her geçen gün artırıyor. Bu yıl hedefimiz ise 8 milyar dolar. 2023 yılında ihracat hedefimiz 10 milyar dolar olarak belirledik.”

“Hedef hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak”

Türkiye mobilya sektörü ihracatından en önemli payı komşu ülkelerden aldığını belirten Erkan Özkan, en çok ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu söyledi. İhracatta ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise İsrail’in yer aldığını dile getiren Özkan, “Hedef pazarlarda kalıcı olmak. Sektör olarak hedefimiz hem hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak hem de zayıf olduğumuz pazarlarda yapacağımız yeni hamlelerle güç kazanmak” dedi.