Mobilyacılar ihracatta 10 milyar dolara koşuyor

Bu yılın 11 ayında sadece mobilya ve oturma gruplarında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Dünya mobilya sektöründe İtalya’nın tasarımlar, İsveç’in pratik ve ergonomik ürünler, Çin’in ucuz iş gücüne dayalı rekabetiyle ön plana çıktığını ifade eden Taklacı, Türk mobilya sektörünün ise tasarım, el işçiliği ve markalaşmaya dayalı bir politika benimsediğini söyledi. Taklacı, bu sebeple AR-GE, tasarım ve markalaşma çalışmalarına çok önem verdiklerine dikkati çekerek, dünyada öne çıkan el işçiliği kabiliyetinin, mesleki eğitimlerle devam ettirilerek korumaya alınması gerektiğini bildirdi.

Yerlilik oranı yüzde 95

Mobilya ve ağaç işlerinin, Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek (yüzde 95) sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Taklacı, şöyle konuştu: “2023’te 10 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanan mobilya sektörü, bu yılın 11’inci ayı itibarıyla yan ürünlerle birlikte 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sadece mobilya ve oturma gruplarında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.”

Hedef ihracatta ilk 3’e girmek

Mobilya ihracatının dünyada 200 milyar dolarlık pazar olduğuna işaret eden Taklacı, söz konusu ihracatın yüzde 3’ünü ise Türkiye’nin gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Taklacı, Türkiye’nin pazardan aldığı toplam ihracat payını yüzde 10’a çıkarmayı amaçladığını belirten Taklacı, şunları kaydetti:”Türk mobilya sektörü, geçen yıl ihracatta ilk 10 ülke arasına girdi. Bu yıl sonunda sıralamayı zorlayarak, 3 ülkeden biri olmayı amaçlıyoruz."