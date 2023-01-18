Mobilyacılardan ihracatta tüm zamanların rekoru

Yıl içinde en fazla ihracat 799,4 milyon dolarla haziranda yapılırken, onu 775,8 milyon dolarla nisan ve 764 milyon dolarla kasım ayı takip etti. Sektörde en düşük aylık rakam ise 557,5 milyon dolarla ocakta kaydedildi.

Başı Irak ve İsrail çekti

Türkiye'nin en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç ettiği ülkelerin başında 1,04 milyar dolarla Irak geldi. Irak'a ihracat geçen yıl yüzde 7,8 arttı. Irak'ı, 483,6 milyon dolarla İsrail, 450,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 342,7 milyon dolarla Almanya ve 338,5 milyon dolarla ABD takip etti. Libya, İran, Fransa, Bulgaristan ve Rusya da en çok mobilya ihraç edilen ilk 10 pazar arasında yer aldı. En çok mobilya ihraç edilen ilk 10 ülke arasında yüzde 1,3 ile sadece Libya'da düşüş yaşandı.

Rusya’da dikkat çekici artış

Türkiye, geçen yıl 22 ülkeye 100 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünü ihraç etti. Bu ülkeler arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 164,5 ile Rusya'da (216,8 milyon dolar) kaydedildi. Rusya'yı, yüzde 78,8 artışla Katar (177,2 milyon dolar) ve yüzde 61 yükselişle Özbekistan (117,2 milyon dolar) takip etti.

2023 hedefi 10 milyar doları aşmak

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan bu yıl için hedeflerini şöyle anlattı: "Yüzde 20,8'lik artış çok önemli ancak şimdi hedefimizde 2023 yılı var. Sektörümüzün tüm paydaşları ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında yoğun bir şekilde çalışarak 10 milyar dolarlık ihracat rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlara açılarak hedeflerimize doğru ilerlemeyi planlıyoruz."