Mobilyaya yüzde 20 zam yolda

03 Ekim 2017

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sünger, sunta, suntalam ve diğer ahşap ürünleri gibi mobilya hammaddelerine yıl boyu gelen zamlara, KDV indiriminin sona ermesi ve Kuzey Irak pazarının kapanması gibi konular da eklenince mobilya üreticileri sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Zamları tüketiciye yansıtamadıklarını belirten mobilyacılar, gün geçtikçe uluslararası rekabette de zorlandıklarını vurguluyor. İlk etapta KDV ve hammadde zamlarının tüketiciye ulaşacak fiyatlarda yüzde 20 zamma neden olması bekleniyor. Üreticiler sünger başta olmak üzere diğer hammaddelere gelen zamların önümüzdeki aylarda da süreceği görüşünde. Hatırlanacağı üzere 2016 Kasım ile 2017 Mayıs ayları arasında yurtdışından sünger hammaddesi tedarikinde sıkıntılar yaşanmış ve Türkiye’de kapısına kilit vuran sünger fabrikaları olmuştu. Mobilya sektörüne hammadde sağlayan sünger üreticileri yurt dışındaki dalgalanmalardan dolayı sünger hammaddesi maliyetlerinde aylık bazda yüzde 6 ila 8 arasında artışlar yaşandığını, son 8 ayda mobilya hammaddesine gelen yüzde 35’lik zamların yüzde 8’ini süngerin oluşturduğunu söylüyor. Sünger üreticileri de yılsonuna kadar fiyat artışlarının sürmesini bekliyor.

“Devlet maliyet yüklerini hafifletmeye destek olmalı”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ise hammaddeye büyük oranda zam geldiğini belirterek, sona eren KDV indiriminde bir düzenleme yapılmazsa üreticilerin zamları zorunlu olarak tüketiciye yansıtmaya başlayacağını söyledi. Güleç, katma değer yaratan bir sektör olan mobilyada üretici üzerindeki maliyet yüklerinin hafifl etilmesiyle ilgili devletten destek beklediklerini kaydetti. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sünger, suna, suntalam ve ahşap ürünler gibi üretimde hammaddemiz olan ürünlere yılbaşından bu yana yüzde 30 ila 35 arasında zam geldi. Ayrıca yan sanayimiz olan metal profil ve ambalaj sektörlerinde de fiyat yükselişleri oldu. Bunlar da KDV ile birlikte zamlara yansıyacak. Bizim ürünlerimize birden yüzde 10, yüzde 20 gibi zam yapma lüksümüz yok. Böyle bir ekonomiyi kaldıracak müşteri portföyümüz de yok, gücümüz de yok” dedi.

“Böyle giderse mobilyadaki tek alternatif Çin olacaktır”

Weltew Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yıl içinde sadece suntada yüzde 30 zam ile karşılaştıklarını vurgulayarak, bu zamları tüketiciye yansıtmadıklarını, kasım ayından itibaren sektörde sıkıntıların baş göstereceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Ada Koltuk Genel Müdürü Halil Malkaç, Türkiye’de sektörel bazda en fazla zamların yansıtıldığı alanın mobilya yan sanayii olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Özellikle 3 yıldır başta sünger olmak üzerine yüzlerce hammadde ürünlerinde fahiş zamlar yapıldı. Bu zamlar hala yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Ne zaman biz bu gidişata dur diyeceğiz. Geçen yıla oranla birçok hammaddedeki zam oranları iki katını geçti. Üreticilerimiz bu zamları ürünlere yansıtamıyor. Gün geçtikçe uluslararası rekabette zorlanmaya başladık. Eğer böyle giderse mobilyadaki tek alternatif Çin olacaktır. Hükümetimizin büyüme hedefl erine katkı sağlayacak mobilya sektörünü baltalayan girişimlere karşı adım atılmasını önemle rica ediyoruz. Sünger hammaddesine gelecek zamların devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda yüzde 20 civarında tüketiciye kademeyle beraber zamları yansıtmaya başlayacağız.”