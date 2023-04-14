Mobius: Türk şirketlerine yatırıma devam edeceğiz

Mobius Capital’in kurucusu Mark Mobius, küresel piyasaların son birkaç yıldır potansiyelin altında performans gösterdiğini, gelişen piyasaların ise son dönemde Çin'deki büyümenin etkisiyle oldukça iyi bir büyüme yakaladığını belirtti. İşte 87 yaşındaki Amerikalı “yatırım gurusu”nun sözleri:

“Gelişmekte olan piyasalar daha iyi hale geliyor. Bu öncelikle Çin'deki toparlanmadan kaynaklanıyor. Bilindiği üzere Çin, gelişmekte olan piyasalar endeksinin yüzde 30'unu temsil ediyor. Yani Çin iyi iş çıkardığında, endeks de iyi sonuç veriyor."

”Gelişmekte olan pazarlarda çok iyi performans gösteren çok fazla şirket ve ülke var. Hindistan bunun iyi bir örneğidir. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Vietnam, Tayvan ve benzeri ülkelerdeki şirketler makroekonomik duruma rağmen iyi performans gösteriyor."

”Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle yerel para birimleri üzerinden petrol satışı yaparak küresel enerji fiyatlarında düşüşe katkı sağladı. Türkiye ve Hindistan gibi enerji ithalatı yapan ve gelişen ekonomiler bu durumdan yararlanacak. Bence Türkiye (önümüzdeki dönemde) iyi bir büyüme gösterecektir."

"ABD Merkez Bankası (Fed) ve dünyadaki diğer merkez bankaları, çok fazla para basarak dünyayı çok zor bir duruma soktu. Bunun elbette enflasyon üzerinde doğrudan bir etkisi var. Enflasyon çok fazla paranın tedavülde olması demek."

”Türkiye'de şubat ayında yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü duydum. Deprem bölgesinin yeniden inşa edilmesi söz konusu ve daha iyi konutlar için büyük miktarlarda yatırımlar yapılacak. Bazen gerilimli ve zor zamanlarda bazı şirketler iyi performans gösterebilir. Şehirlerin yeniden depreme dayanıklı yapılarla yenilenmesi sürecinde Türk inşaat şirketlerinin iyi bir performans sergileyeceğini öngörüyorum.”

“Türkiye'deki enflasyon ve döviz kuru seviyesi, ihracatçı Türk şirketlerine fayda sağladı. Örneğin, Türkiye'de yazılım ihracatı yapan bir şirketle iş yapıyoruz. Şirketin ihracı dövizken, maliyetleri Türk lirası cinsinden ve bu yüzden iyi performans sergiliyor. Gelişen piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. (Yatırım yapmak için) Kesinlikle Türk şirketlerine bakmaya devam edeceğiz."