Model fabrikaların sayısı artıyor

Bakanlığın açıklamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Kayseri ve Denizli’de gerçekleştirilen model fabrika açılışındaki konuşmalarının ayrıntılarına da yer verildi. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kampüsü’ndeki Kayseri Model Fabrika’nın resmi açılışını yapan Varank, Model Fabrika Projesi’nin işletmelere, “öğren-dönüş” programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir çalışma olduğunu belirtti.

Varank, bu fabrikalarda işletmelerin yalın üretimi öğrendiğini ifade ederek, “Buradan aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıyor ve ciddi verimlilik artışları elde ediyor. Verimliliğini yüzde 50-70 artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar. İşte aslında bu aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor” dedi.

İşletmelere model fabrika projelerini takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Varank, burada alınan eğitimlerin 100 bin liraya kadar masrafını KOSGEB kanalıyla ödediklerini anlattı.