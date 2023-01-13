Modoko Başkanı Çalışkan: Mobilyanın yüzde 80'inde fiyatları sabitledik

Modoko'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çalışkan, 2022'de mobilya sektörü ham madde bulmakta zorlandığı için arz talep dengesi bozulduğunu kaydetti.

Çalışkan, enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürünün mobilya olduğuna dikkati çekerek, "Bizim aldığımız ürünlerde yaşadığımız çok ciddi zamlardan ötürü, fiyatlarımız çok ciddi mertebelerde zamlandı. Öyle ki enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürün mobilya oldu. Yıl sonuna doğru tersine dönmeye başladı. Şu anda ham madde bulmakta zorlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ham maddeyle ilgili stokların yeterli seviyeye gelmeye başladığına vurgu yapan Çalışkan, sunta-MDF üreticilerinin kapasite artırdığını belirtti.

Yeni yılda marketlerin girdiği çalışmaya Modoko olarak dahil olmaya karar verdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"610 firmayla birlikte ay sonuna kadar fiyatlarımızı artırmama kararı aldık. İnşallah şubat ayında maaşların asgari ücretin artmasıyla birlikte ufak tefek artışlar olacak ama o güne kadar ocak sonuna kadar biz fiyatlarımızı sabit tutacağız. Bununla birlikte müşterilerimize peşin fiyatına taksit seçenekleri için bankalarla çalışıyoruz. Taksit kampanyalarıyla da tüketicileri destekliyoruz. Fiyatların ufak tefek artışı mobilya için de zorlasa da stokları eritme kısmında bize fayda sağlayacak. Bu dönem hem iç piyasayı biraz daha hareketlendirmek için enflasyon artışı karşısında üstümüze düşen görevi yaptığımız hem de stokları erittiğimiz bir dönem olacak. Mobilyanın yüzde 80’inde fiyatları sabit tutuyoruz. Bu kısım daha ağaç ağırlıklı bir kısım ve şu anda fiyatlar da indirimli olarak satışa sunuluyor. Karlılığımızı düşürdük. Mobilya alıcıları için de özel kampanyalar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor."