MODOKO, mobilyada fiyatı sabitledi

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “610 firmayla birlikte ay sonuna kadar fiyatlarımızı artırmama kararı aldık. Ocak sonuna kadar fiyatlarımızı sabit tutacağız. Bununla birlikte müşterilerimize peşin fiyatına taksit seçenekleri için bankalarla çalışıyoruz” dedi.

Çalışkan açıklamasında, 2022’de mobilya sektörünün ham madde bulmakta zorlandığı için arz talep dengesinin bozulduğunu anlatarak, “Bizim aldığımız ürünlerde yaşadığımız çok ciddi zamlardan ötürü, fiyatlarımız çok ciddi zamlandı. Öyle ki enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci ürün mobilya oldu” hatırlatmasını yaptı. Çalışkan, “Mobilya alıcıları için de özel kampanyalar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.