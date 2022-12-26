Mondi Turkey, Adana Batı Fabrikası'nı kapatıyor

Mondi Turkey, oluklu mukavva üretimi gerçekleştirdiği Adana Batı Fabrikası’nın faaliyetlerine son verecek ve Adana Doğu Fabrikası ile hizmet vermeye devam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, Adana Batı Fabrikası'nın faaliyetlerinin durdurulmasına gerekçe olarak “Üretim verimliliğindeki yetersizlik ve sipariş rakamlarındaki düşüklük” gösterildi.

"Diğer işletmelerle rekabet edebilecek seviyede değil"

Mondi Turkey’den yapılan açıklamada, “Adana Batı Fabrikası'nın mevcut üretim verimliliği ile sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmeler ile başarılı bir şekilde rekabet edebilecek seviyede olmadığı, teknik donanımının ve halihazırdaki sipariş rakamları ve niteliği itibariyle ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için uygun olmadığı göz önünde bulundurulmuştur. Birleşme sürecinin tamamlanması ile birlikte büyüyen organizasyonumuz birleşme dokümanlarında belirtilen entegrasyon ve buna bağlı oluşacak olan sinerjiler ile uyumlu birçok analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda Adana'da bulunan iki kutu fabrikamız detaylı bir şekilde analiz edildiğinde Şirket için daha karlı, verimli ve faydalı olacak bir yapıya geçiş kararı verilmiştir” denildi.

Doğu fabrikasıyla birleşerek yoluna devam edecek

Adana Batı Fabrikası'nın kapatılması ile beraber, Adana Doğu Fabrikası'nda daha yüksek kapasite kullanım oranına ulaşılarak daha verimli bir üretim yapılanması sağlanabileceği değerlendirilirken “Adana Batı Fabrikası'ndaki bazı makine ve ekipmanların daha yeni teknoloji ile faaliyet göstermekte olan Adana Doğu Fabrikası'na transfer edilmesiyle ürünlerimizde kalite artışı sağlanabileceği, tek çatı altında toplanacak üretim tesisinde yapılacak iyileştirmeler ile çalışma arkadaşlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sağlanabileceği öngörülmüştür” değerlendirilmesi yapıldı.

İstihdam edilemeyen işçilerin hakları ödenecek

Modi Turkey, Adana Batı Fabrikası'nda faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam satışları üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağı değerlendirmesini yaparken Fabrikası'nın kapatılması nedeniyle toplam 83 çalışanın iş akdine son verileceği bilgisini de paylaştı. Ayrıca, “Adana Batı Fabrikası'nın kapatılmasından etkilenen tüm çalışanlar için çeşitli planlar üzerinde çalışılmaktadır; bu planlar çalışanlarımıza tek tek bildirilecektir. Açıklama tarihi itibariyle iş akdine son verilecek çalışanlara ödenmesi planlanan kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 16.741.000 TL olup bu rakam 2023 yılı kıdem tazminatı tavanının ve 2023 yılı ücret artışlarının belirlenmesinden sonra revize edilecektir” bilgisine de yer verildi.