Moody's: Euro Bölgesi ülkelerinin yüzde 60'ı 2023'te resesyona girecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy's, Euro Bölgesi için yeni bir tahminde bulundu. Kuruluş, Euro Bölgesi ülkelerinin yüzde 60'ının 2023 yılı içerisinde resesyona gireceğini tahmin etti.

Moody's Investors Service'in yayımladığı raporda, enerji krizi, artan faiz oranları ve küresel büyümedeki yavaşlamanın hafif bir resesyonu tetikleyeceği, 2023'te Euro Bölgesindeki ülke kredi değerliliğine ilişkin görünümün negatif olduğu ifade edildi.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Heiko Peters yaptığı açıklamada, destek önlemleri ve küresel tedarik zincirlerindeki kesintilerin hafifletilmesinin bu etkilerin bir kısmını yumuşatsa da Euro Bölgesi ülkeleri için "Yüzde 60'ının resesyona gireceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Bir Moody's Analisti ise "Bu yıl Almanya, İtalya ve Slovakya'da öngördüğümüz daralmalar, GSYİH seviyelerini pandemi öncesi seviyelerin altına çekecek" değerlendirmesinde bulundu.