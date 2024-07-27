Moody's'ten Koç Holding'in kredi notuna güncelleme

Koç Holding (KCHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesinin ve görünümünün pozitif olarak korunmasının ardından şirketin kredi notunun da artırıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, şirketimizin uzun vadeli kredi notu B2'den Ba3'e yükseltilmiş ve görünüm pozitif olarak korunmuştur. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır."