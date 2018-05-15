Moody's'ten kritik Türkiye açıklaması

15 Mayıs 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, durağan görünüm ile derecelendirdiği Türkiye'nin gideceği siyasi yönü izlediğini açıkladı. Avrupa ülkeleri kredi notlarından sorumlu Moody's yetkilisi Dietmar Hornung düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Durumu izliyoruz, ülkenin (siyasi ve jeopolitik açıdan) hangi yolda gideceğini göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin yurtdışından sağladığı finansmana olan bağımlılığı nedeniyle Rusya gibi kendi yolunu çizemediğini belirten Hornung, "Biraz endişeliyiz" dedi.

Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek Ba2'ye düşürmüş, not görünümünü ise negatiften durağana çevirmişti.

Hornung, "Gördüğümüz bazı makro trendler Türkiye için açıkça zorlayıcı unsurlar olarak yer alıyor. Yükselen faizler, doların güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması, bunların hepsi kredi notu açısından negatif" dedi.

Bankacılık sistemi için görünüm negatif

Yine Moody's tarafından eş zamanlı olarak Türk bankacılık sektörü hakkında yayınlanan bir raporda da fonlama ve aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle bankacılık sistemi görünümünün negatif olduğu belirtildi.

Kredi derecelendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda, "Türk bankalarının faaliyet gösterdiği çerçeve aralarında ekonomik büyümede yavaşlama, etkin olmayan para politikası, TL'nin değer kaybı ve yüksek işsizliğin de bulunduğu bir dizi unsur nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdürecek" denildi.