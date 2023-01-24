Moody's'ten yatırımcılara uyarı

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, yatırımcıları “borç limiti” konusunda uyardı. Yatırımcıların, ABD borç limiti konusunda yaşanan siyasi çatışmaya dair fazla iyimser olduğunu söyleyen Zandi, çekişmenin 'yıkıcı bir temerrüt' riskini artırdığını belirtti.

Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre; Zandi siyasetçilerin borçlanma tavanı üzerinde zamanında anlaşma sağlayacakları ve temerrütten kaçınacaklarına aşırı güvenildiğini, bu durumun ise siyasetçilere yanlış sinyaller gönderdiğini söyledi.

6 milyon Amerikalı işsiz kalabilir

ABD’nin temerrüde düşmesi halinde hisse senetlerinin üçte bir oranında değer kaybedebileceğini söyleyen Zandi, 6 milyon Amerikalının da işsiz kalabileceğini söyledi. Zandi, Hazine'nin en iyi ihtimalle Ekim ayının başlarında finansman opsiyonlarını tüketeceğini öngördü.

"Durgunluk" uyarısı

Hazine’nin federal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hızla harekete geçse de hassas ekonomi için geç kalınmış olabileceğini söyleyen Zandi, “durgunluk yaşanabilir” uyarısında bulundu.

2008'i hatırlattı

Temerrüde düşüldükten birkaç hafta sonra anlaşma olmaması halinde ekonomide 2008’deki küresel krize benzer bir hasar oluşabileceğini söyleyen Zandi, bu senaryoda ekonominin yüzde 4 daralacağını ön gördü.