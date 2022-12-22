Moody’s'ten Zorlu Enerji’ye “güçlü” not

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde faaliyetlerine yön veren Zorlu Enerji'nin ESG alanlarındaki faaliyetleri, 2018 yılından bu yana Vigeo Eiris tarafından değerlendiriliyordu.

2022 yılı değerlendirmesi bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu Moody's tarafından gerçekleştirilen Zorlu Enerji, performans skorunu bir önceki yıla göre 4 puan yükselterek 61'e, seviyesini "ileri düzey"e (advanced) taşıdı.

Değerlendirmede, Zorlu Enerji'nin tüm ESG faktörlerini stratejisine entegre etmek üzere güçlü bir istek ve kapasite sergilediği ifade edildi. Ayrıca şirketin çevre ile ilgili konularda ileri seviyede gelişmiş performans gösterdiği kaydedildi.

Moody's tarafından değerlendirilen 57 enerji şirketi arasında 4. sırada yer alan Zorlu Enerji, yenilenebilir kaynaklara ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncü şirket olma hedefini bir üst seviyeye taşımış oldu.

Şirket, sürdürülebilirlik stratejisini ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere Türkiye'de ve enerji sektöründe başlattığı uygulamalarla son 2 yılda performans skorunu 12 puan yükseltmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, şirketin paydaş, toplum ve gezegen odaklı yatırımlar yaparak geliştirdiği sürdürülebilir çözümler ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre liderlik ettiğini ifade etti.

Zorlu Enerji'nin değer yaratan çözümler üretmeye devam edeceğini kaydeden Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji üreten ve ürettiği enerjinin yönetimine ve dönüşümüne yön veren bir şirket olarak 2030'a kadar operasyon ve enerji üretimimizde net sıfır emisyona ulaşmayı, 2040 yılına kadar bu hedefimizi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmış bir kurum olmayı planlıyoruz. Ayrıca biyoçeşitlilik alanında en az 10 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyoruz. ESG notumuzla küresel ölçekte 57 enerji şirketi içinde 4. sırada değerlendirilmiş olmak gurur verici. Hedefimiz notumuzu yetmişlere taşıyabilmek. Koyduğumuz hedefin zor ama başarılabilir olduğunun farkındayız."