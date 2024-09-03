Morgan Stanley, 2024'te Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemiyor

Ağustos ayında hem yıllık hem de aylık enflasyondaki gerilemenin ardından Merkez Bankası'nın yüzde 50'lik politika faizini ne kadar bu seviyede tutacağı tartışılıyor. Bazı analistler bu yıl birden fazla kez faiz indirimi bekliyor. Kimileri ise faizlerin yıl sonuna kadar sabit kalacağını savunuyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından analiz yayınladı. Analizde enflasyon verisinin Merkez Bankası'nun yönlendirmeleri ve piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu olduğu ancak hizmet enflasyonunun yüksek ve yapışkan seyrettiği, son enerji fiyat artışlarının da potansiyel yansımalarılarının bulunduğu ifade edildi.

Analizde "Bize göre TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır” denildi.

'Ilımlı ancak kademeli düşüş'

Analizde şu ifadeler yer aldı: "Bu durum, PPK’nın geçen aydan itibaren hizmet enflasyonuna ve geniş tabanlı enflasyon beklentilerine yaptığı vurguyu artırmasıyla uyumlu olacaktır. TCMB’nin son dönemde aldığı makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerinin, büyümede süregelen zayıflamaya rağmen finansal koşulların sıkı tutulmasına yönelik kararlılığın altını çizmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

TCMB'nin iç talepteki yavaşlamanın ivmesi konusunda rahat göründüğü değerlendirmesi yapılan analizde, “TCMB analistleri tarafından 2Ç GSYH’ye ilişkin olarak bugün erken saatlerde yayınlanan bir blog yazısında, köprü günlerinin zayıf sanayi baskısı üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, ekonomik faaliyetin ana eğiliminde dezenflasyonu destekleyecek şekilde ılımlı ancak kademeli olarak artan bir düşüş olduğu sonucuna varıldı” ifadeleri yer aldı.

2024 yıl sonu enflasyon hedefi

Analizde şöyle dendi: "Yavaşlayan iç talebin aylık enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin, uygulanan enerji zamlarının ve okula dönüş fiyatlandırmasının etkisinin geçmesiyle birlikte ekim ayından itibaren daha görünür hale geleceğine inanıyoruz. Yıllık enflasyon tahminimizi 2024 yıl sonu için yüzde 42,4 ve 2025 yıl sonu için yüzde 25,2 olarak koruyoruz."