Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon düşüşünde üç neden var

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre ağustosta fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97 olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi. "Dezenflasyon süreci devam ediyor" diyen Yılmaz, enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE'nin ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttığını dile getirdi.

Yılmaz, gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurtiçi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Yılmaz şunları aktardı: "Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde 9,8 puan azalarak yüzde 51,97’ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin (B ve C) yıllık enflasyonlarında da belirgin düşüşler kaydedildi. Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz.

'Önümüzdeki dönemde etkilerini göreceğiz'

Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz."