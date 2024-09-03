Bakan Mehmet Şimşek: Son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre ağustosta fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97 olarak kayda geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirirken "Dezenflasyon belirginleşiyor" ifadesini kullandı.

Şimşek yıllık enflasyonun son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 olarak gerçekleştiğini belirterek "Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu" diye yazdı.

Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.



Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif… pic.twitter.com/qUa5qeikrS — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 3, 2024

Bakan Şimşek şunları kaydetti: "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."