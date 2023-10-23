Morgan Stanley'den TCMB tahminini güncelledi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk yayımladıkları notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir faiz artışı yapmasını beklediklerini belirtti.

Enflasyonun muhtemelen Ekim ayında daha da yavaşlayacağı kaydedilen notta, “Ancak manşet enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 67,1'e yükseleceğini ve Mayıs 2024'te yüzde 73,4 ile zirveye ulaşacağını görüyoruz.” denildi.

Öte yandan, yayımlanan notta bankanın hem tahminlerinin hem de anket bazlı enflasyon beklentilerinin, TCMB’nin enflasyonla mücadele hedefinin üzerinde yer aldığı belirtilerek, kredibilitenin desteklenmesi için faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Cari işlemler dengesinin ise Eylül ve Ekim aylarında fazla vererek yıl genelinde açığın 44 milyar dolar ile sınırlı kalmasının beklendiği kaydedildi.

TCMB’nin sıkılaşma adımları

Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB’nin sıkılaşma adımlarına ilişkin söz konusu notta şu ifadeleri kullandı:

“TCMB, enflasyon beklentilerini yönlendirmek ve dolarsızlaştırmayı desteklemek amacıyla faiz oranlarında ve makro ihtiyati araçlarda daha fazla sıkılaştırma adımları atması yönündeki sinyalini muhtemelen tekrarlayacak. Son veriler yurt içi talepte bazı ılımlılaşma işaretleri gösteriyor ancak Ağustos PPK'sından bu yana yapılan faiz artışlarının etkisi henüz görülmedi.”