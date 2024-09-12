MOSDER: Tekrar senetli satışlara dönüş başladı

Habertürk’te yer alan habere göre dış piyasalarda düşük kur sebebi ile sıkıntılı günler yaşayan mobilya sektörü, iç piyasada da umutlarını kaybetmek üzere. Düğün sezonunun sonlarına geldiğimiz bu günlerde, kredi kartı taksit sayısının da giderek düşürülmesi iç piyasada daralmanın devam edeceğini gösteriyor.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, düşürülen taksit sayılarının sektörü zor duruma soktuğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın mevcut ekonomik şartlarda mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünleri peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısının düşürülmek bir yana yükseltilmesi gerekiyor. Enflasyonla hep birlikte mücadele edeceğiz ancak sadece üreticilerin mücadelesi çözüm olamaz. Sektörde kapanmalar ve konkordatoların başlıca sebeplerinden biri kredi kartlarında taksit sayılarının azaltılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Yeni çözümler aranıyor

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Karaçak; “Kredi kartlarına getirilen sınırlamalar hem satıcıları hem de alıcıları yeni çözümler bulmaya itiyor. Bankacılık sisteminin bu kadar geliştiği bir ortamda tekrar senetli satışlara dönüş başladı. Üretici artık sattığı ürüne finansman sağlar hale gelerek bankaların rolünü üstlendi. Senetli satışlar ile gayri resmi satışların da önü açılıyor. Özellikle faturasız satışların artmasından endişe ediyoruz. Bu orta ve uzun vadede haksız kazanca, devletimizin hem kdv hem de kurumlar vergisi gelirlerinde kayıp yaşamasına neden olabilir. Mevcut kararların tekrar gözden geçirilmesi ve kredi kartı taksitlerinde eski düzene geri dönülmesi sektörü yeniden canlandıracaktır. Mobilya ticari bir ürün değil, evin veya iş yerlerinin demirbaşıdır ve alınması zorunlu kategoridedir. Tüketiciler mobilyayı en az 10-15 yıl evlerinde veya iş yerlerinde kullanıyor. Mobilya için hem bireysel hem de ticari kredi kartlarında 12 ay, 18 ay gibi taksit imkanlarının olması gerekiyor. Bu sebeple mobilya ayrı kategoride değerlendirilmeli. Nasıl ev, araba alırken daha yüksek taksit sayılarından bahsediyorsak mobilya için de uzun vadeli imkanlar sunulmalı” çağrısını yaptı.