Motorin fiyatlarına indirim geliyor (İşte güncel benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorin grubuna gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,59 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.