Motorin fiyatlarına indirim geliyor (İşte güncel benzin ve motorin fiyatları)
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin grubunda indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorin grubuna gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim geliyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,59 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir