Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor (Benzin ve motorin ne kadar oldu? 1 Şubat 2023)
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin grubuna bu gece yarısı indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor.
Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim bekliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 lira
Benzinin litresi ise ortalama 21.08 lira
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