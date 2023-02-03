Motorinde indirim bekleniyor (Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 3 Şubat 2023)
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin grubunda indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorin grubuna cumartesi gece yarısından geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. İndirimin 68 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.
İstanbul’da motorinin litre fiyatı 21 lira 82 kuruştan satılıyor. Benzin ise ortalama 21 lira 14 kuruştan alıcı buluyor.