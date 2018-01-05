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Motorine 8 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam geldi. Böylelikle Ankara'da ortalama 5,08 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,07 liradan 5,15 liraya yükselecek.

Motorine 8 kuruş zam
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Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da ortalama 5,08 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,07 liradan 5,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 11 Kasım'da 11 kuruş zam yapılmıştı.

Kaynak: AA

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