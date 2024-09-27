Motorine 90 kuruşluk zam tabelaya yansıdı (İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları 27.09.2024)
Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların da etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Benzine 1 lira 20 kuruşluk zam gelmesinin ardından 90 kuruşluk motorin zammı da bugün pompa fiyatına yansıdı. Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları da belli oldu...
Akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kurundan kaynaklanan değişimler devam ediyor. Benzine 1,20 TL zam gelmesinin ardından bugün motorin fiyatları değişti.
Buna göre motorinin litresine 90 kuruş zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'Da 41.75 TL'den 42.65' yükselmiş oldu.
İşte 27 Eylül 2024 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,74 TL
Motorin litre fiyatı: 42,64 TL
LPG litre fiyatı: 25.18 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,63 TL
Motorin litre fiyatı: 42,56 TL
LPG litre fiyatı: 24.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,07 TL
Motorin litre fiyatı: 43,05 TL
LPG litre fiyatı: 25.16 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,52 TL
Motorin litre fiyatı: 43,56 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL