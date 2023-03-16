Motorine büyük indirim geliyor (Güncel benzin ve motorin fiyatları 16 Mart 2023)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorin grubuna gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 20,88



İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,48