Motorine büyük indirim geliyor (Güncel benzin ve motorin fiyatları 16 Mart 2023)
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin grubunda indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorin grubuna gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim geliyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 20,88
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,48
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