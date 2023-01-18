Motorine büyük zam (18 Ocak 2023 benzin ve motorin fiyatları)
Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk zam yapılırken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk zam yapılırken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.